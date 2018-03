Nederland, stop met het spiegelen aan de Zwitserse traditie

De coalitie zet de afschaffing van de referendumwet door, tot afgrijzen van de voltallige oppositie. Neem Geert Wilders. Consequent zegt hij dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan Zwitserland. Maar oproepen om het Zwitserse politieke systeem in Nederland te implementeren zijn misleidend.



Als Nederlander studeer ik momenteel aan de Universität Zürich via het Swiss-European mobility programme. Tot een paar jaar terug was dit nog het Erasmus-programma, maar begin 2014 veranderde dat. Middels een referendum maakten de Zwitsers duidelijk vóór de herinvoering van een immigratiequota te zijn. De uitslag is hier wél bindend. Gevolg: Zwitserse studenten waren niet meer welkom binnen het Erasmus-programma. Voor de Zwitserse regering, via tientallen bilaterale akkoorden met de EU verbonden, was dit misschien nog wel het minst zorgwekkend. Fundamenteler is dat Zwitserland deel uitmaakt van de Europese interne markt en een Schengenland is, waarvoor vrij verkeer van personen onontbeerlijk is.

Sinds 2014 weet bijna iedere Zwitser dat een nationale democratie en een interdependente wereld heel lastig samengaan