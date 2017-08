Nederland moet flink investeren in een Harvard aan de Noordzee

Onze leerlingen zijn niet lui, ze maken een rationele afweging Simon van Teutem. ©

Het gebrek aan excellentie op onze scholen is makkelijk te verklaren. Stel: je zit in 4 vwo en je hebt een goed stel hersenen. Waarom zou je dan voor achten en negens gaan als niet één Nederlandse universiteit daarom vraagt? Onze leerlingen zijn niet lui, ze maken een rationele afweging. Ambitie vraagt om een concreet doeleinde dat hier niet is. In Engeland halen de knappe koppen wel het onderste uit de kan. Ze weten dat ze het gaan maken als ze bij Cambridge of Oxford binnen komen. Met zo'n wortel is er geen stok nodig om slimme scholieren aan het werk te zetten.



Karl Dittrich, voorzitter van universiteitenvereniging VSNU, had een tijdje terug twee bezwaren tegen een topuniversiteit. Ten eerste zei hij dat het 'automatisch betekent dat alle overige universiteiten door minder excellent onderzoek en onderwijs sterk in aanzien zullen dalen'. Stel dat Robben in een eerste helft tweemaal scoort voor het Nederlands Elftal. In de rust spreekt de bondcoach hem aan: 'Arjen, ik ga je wisselen. Door jou lijkt het alsof Van Persie slecht speelt.' Die manier van redeneren slaat de plank volledig mis.