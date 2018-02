Nederland is het verleerd om nuchter en analytisch militaire dreigingen onder ogen te zien

Deze verbreding en onvermijdelijke vervaging van de rol van militair geweld is geen goed idee. Oorlog kent zijn eigen wetten en de rol van de krijgsmacht daarin is de zo efficiënt en effectief mogelijke toepassing van proportioneel geweld. Laat de krijgsmacht zich hierop richten in plaats van - zonder goede theoretische onderbouwing - op een scala aan missies te worden gestuurd en zo haar slagkracht te verwateren tot het niveau waarop Nederland zijn defensie niet meer afdoende kan garanderen. Een leger vecht en is niet primair een internationale of maatschappelijke dienstverlener. Een leger dat in een eindeloos uitdijend veiligheidsecosysteem alles moet kunnen, kan uiteindelijk weinig of in elk geval niet langdurig.



En laten we ten derde ook de bijbehorende hijgerigheid temmen. Blijkbaar zijn we geweld wel érg ontwend geraakt - als we er in Nederland ooit al aan gewend waren. We schieten in een collectieve adrenalinerush bij terreuraanslagen, livebeelden worden tot permanent tv-behang. Precies wat de terroristen willen in hun Theater van de Angst. En, op een ander spoor, waardeer Rusland niet op tot een existentiële bedreiging. President Vladimir Poetin speelt het spel sluw, maar Rusland is uiteindelijk een middelgrote mogendheid met een economie van het formaat Italië.