Nederland blijft achter in verscherpte bewaking

We houden niet van hekken, bewakers en obstakels

Nederland poseert graag als 'open en transparante samenleving'. We houden niet van hekken, bewakers en obstakels. De nieuwbouw van de Tweede Kamer stond enkele decennia bewust in het teken van de gastvrijheid: burgers konden hun volksvertegenwoordigers gewoon aanraken. Maar daarvan is men inmiddels teruggekomen. Ons parlement is nu veranderd in een voor onbevoegden vrijwel onneembare vesting. Niet leuk, wel nodig.



Dat geldt ook voor andere doelwitten in de openbare ruimte. In een stad als Brussel patrouilleren overal militairen op straat, in stations en in de metro. Een voorbeeld dat Nederlandse bestuurders tot nadenken en handelen moet aanzetten, liefst voordat één van onze steden aan de beurt is.