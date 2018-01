Natúúrlijk draait de middelbare school niet om huiswerk en zware rugzakken

Op het Jeugdjournaal - sinds een tijdje mijn voornaamste bron van nieuws en duiding, al is de duiding bij het Jeugdjournaal meestal het ernstig uitgesproken woord 'Heftig' na een item over een storm/ aanrijding/ ingestorte brug - zag ik dat achtstegroepers kunnen appen met middelbare schoolleerlingen om te vragen hoe alles werkt op de middelbare school.



Ik had weer eens het mij inmiddels bekende gevoel dat ik uit het stenen tijdperk stam, geen onprettig gevoel overigens, want doordat ik toevallig in de jaren tachtig ben opgegroeid, kan ik nu mijn hele leven zeggen dat ik in mijn jeugd heel hard voor alles moest werken (dat wil zeggen: ik moest een middelbare school bezoeken, in het natuurkundelokaal een proefje doen, proberen oogcontact met de intimiderende leerlingen te vermijden, en op die basis een school kiezen) terwijl mijn kinderen hun leven middels het versturen van whatsappjes kunnen managen.