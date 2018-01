Naar Amerika willen mensen uit alle hoeken van de wereld. Gevaarlijk leven trekt

Canada is weids en mooi, maar niet erg opwindend. De stukken over dit land in deze krant zijn te tellen op de vingers van de hand van een vuurwerkslachtoffer. Zo rauw als Amerika is, zo saai is Canada. Zie het als een deugd. In het december/januari nummer van Monocle, het tijdschrift dat werd opgericht door een Canadees, staat het land op nummer één in de top-25 van Soft Power Nations.