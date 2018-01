Wie vanuit zijn doorzonkamer uitkijkt op een laadpaal is daar doorgaans niet blij mee. Verworvenheden van de nieuwe tijd worden tenslotte maar zelden als landschappelijke aanwinst ervaren. Met de laadpaal zullen we ons pas hebben verzoend als hij door een toekomstige technologische ontwikkeling is ingehaald. Dan wekt hij ineens zoete herinneringen aan de tijd waarin we jong waren en verliefd. Zo is het ook de telefooncel vergaan, de stoomtrein, het oude richtingbord van de ANWB en de neonreclame - toen die op een zeker moment retro was. Wie lang geleden tussen de molens van Kinderdijk of de Zaanstreek woonde, zal niet hebben vermoed dat de industrie van hun tijd ooit een attractie zou vormen voor Japanners en Chinezen. Na verloop van vele jaren wordt alles mooi. Misschien zelfs de laadpaal.