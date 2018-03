Muziekonderwijs, en het bespelen van een instrument, worden in Nederland weer iets voor een elite

Muziek maakt slim

Het artikel over muziekonderwijs in twee gemeenten in Nederland is mij uit het hart gegrepen (Ten eerste, 13 maart). Als ex-leerkracht weet ik maar al te goed hoe bedroevend het gesteld is met het muziekonderwijs op veel basisscholen. En dat koningin Máxima daar aandacht voor heeft gevraagd, is fantastisch, maar schijnt niet door te dringen tot de besturen.



Ik heb zelf met een lerarenbeurs van het ministerie van Onderwijs een post-hbo-opleiding muziekeducatie gedaan van 2 jaar. Geld van de belastingbetaler dus. Maar er was helemaal geen ruimte voor een vakleer- kracht muziek. Ik ben voor de groep blijven staan en gaf met plezier muziekles in groep 8, maar de meeste leerlingen konden nog geen canon zingen. Om de werkdruk te verminderen zou iedere school een vakleerkracht moeten hebben. Muzieklessen vragen meer knowhow dan de meeste leerkrachten op de pabo hebben opgedaan. Muziek maakt slim en is nog leuk ook.



Marjolijn Daudt, Waddinxveen