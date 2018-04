Muizenbrein, geen probleem

Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd een stukje mensenbrein in het hoofd van een muis te kweken, waardoor het makkelijker wordt hersenziektes te bestuderen. Maar wetenschappers maken zich wel zorgen over de ethische kanten van deze nieuwe ontwikkeling: zometeen gaat dat brein zich als een mens gedragen daar in dat veel te kleine kopje.



Eerste nadeel is natuurlijk dat het dan moeilijker wordt zo'n beestje in een muizenval te lokken: die hebben we door! Maar verder zal het wel meevallen waarschijnlijk. Er zijn bossen mensen met muizenhersens. Wat dat betreft is de experimentele fase al lang afgesloten. Ze blijken zelfs hoge posities te kunnen bereiken en hun muizenhersens vinden helemaal niet dat ze in een te groot hoofd zitten. Daar hoor je nooit ethische bezwaren tegen.