Moeten Utrechters wel zo blij zijn met de snelle groei van hun stad?

Op een doordachte visie op de samenhang tussen de snelle groei van het aantal inwoners, de toenemende verkeersdruk, de kwaliteit van het stadsmilieu en de leefbaarheid valt het college van GroenLinks, D66, SP en VVD niet te betrappen. Maatregelen zoals de milieuzone voor vervuilende auto's, snelfietspaden en 'knips' in doorgaande verkeersroutes sorteren onvoldoende of zelfs soms ongewenst effect.



Ondertussen werkt de nieuwe afdeling citymarketing op volle toeren om de snelst groeiende stad van Nederland positief te framen, en met succes. Het imago van Utrecht is beter dan ooit, de internationale pers is lovend en veel bedrijven en mensen willen zich er graag vestigen. De snelle groei wordt zo van een prognose een selffulfilling prophecy.



Of dit type groei überhaupt duurzaam kan zijn, of een stad - mocht dat nodig zijn - zelf grenzen aan de groei kan stellen (en hoe dan), of Utrecht zich ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving 'als medespeler in de Deltametropool' (citaat hoogbouwvisie gemeente) moet willen blijven profileren: het zijn vragen die tot nu toe nauwelijks gesteld werden en die vandaag, tijdens het debat over het stationsgebied in de Utrechtse gemeenteraad, ook niet zullen worden gesteld.