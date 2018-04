Moet fiscus de beleggers pakken en niet de spaarders?

Het is veel lucratiever om in een hip café aan de Zuidas een rijke partner aan de haak te slaan dan in een van de glazen kantoorkolossen van onderaf carrière te maken.



In 2013 rekende de Franse econoom Thomas Piketty in zijn boek Kapitaal in de XXIste eeuw voor dat met geld gemakkelijker geld is te verdienen dan met hard werken. Hierdoor groeide in zijn ogen het verschil tussen de haves en have-nots. Het boek sloeg zo vlak na de crisis nog in als een bom. Piketty werd met zijn pleidooi voor sociale mobiliteit wereldwijd als een verlichte Marx binnengehaald, ook op het Binnenhof.