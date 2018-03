Moet een serieus medium wel verkiezingen organiseren?

De tweet werd rondgepompt door FvD-volgelingen, waar het wantrouwen jegens de 'mainstream media' zich gretig liet voeden. Hij was alleen niet waar. De verslaggever die het - op gezag van journalistiek platform Follow the Money - had opgeschreven, voegde de ontkenning door zowel FvD als Cambridge Analytica dinsdagmiddag al online toe aan het stuk. Woensdag stond de rechtzetting in de papieren krant. Dat kun je moeilijk uitleggen als obstructie of onwil, zoals FvD suggereerde. Het zal de verkiezingskoorts zijn geweest.



Waar baseerde de krant zich op? Ironisch genoeg bleek de bron FvD-voorman Thierry Baudet. Die had informeel eens over de samenwerking verteld tegen journalist Eric Smit van Follow the Money. Nadat FvD niet had gereageerd op verzoeken tot bevestiging, publiceerde de site het. De latere ontkenning werd onderaan het stuk toegevoegd, maar dat was de Volkskrant-verslaggever ontgaan.



De waarheid over Cambridge Analytica en FvD vergt nog interessant journalistiek onderzoek. Tot die tijd is de correctie ('Zowel Forum als Cambridge Analytica ontkennen dat de partij klant is of was bij het bedrijf') feitelijk correct. Boeiend spel.