Moet een politicus meer willen dan het uitstellen van de catastrofe? Arnon Grunberg heeft enkele vragen

Enkele vragen. Is het logischer solidair te zijn met hen die hetzelfde paspoort hebben als jij dan met hen met wie je een geloof of huidskleur deelt? Mag je solidair zijn met niemand? Is solidariteit uiteindelijk een quid pro quo? Is belastingheffing solidariteit? Indien ja, kunnen we dan stellen dat zij door middel van het staatsmonopolie op geweld afgedwongen solidariteit is?



Hoe definieer je 'volk'? Burgers die een bepaald paspoort hebben? Of spelen religie en ras een rol? Speelt het paspoort dan geen of een ondergeschikte rol?