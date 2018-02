Moet de journalistiek rekening houden met andere dan puur journalistieke overwegingen?

Natuurlijk hadden we nog een dag kunnen wachten met publiceren, maar het voelt voor een journalist niet logisch om hard nieuws uit de krant te houden Chef sport Mark van Driel

Hoe is het werkelijk gegaan met dat nieuws? Mark van Driel, chef Sport, legt uit: 'Onze verslaggever John Volkers had al eens opgevangen dat Anema was berispt door NOCNSF. In september vorig jaar werden de schaatsploegen gepresenteerd, toen kwamen Volkers en verslaggever Erik van Lakerveld met Anema te spreken. Die beklaagde zich over zijn behandeling door de sportkoepel, door chef de mission Maurits Hendriks. September vonden we geen juist moment voor zulk nieuws. Dus spraken we af het ergens in de winter te brengen. Zeker in een olympische winter is het niet ongebruikelijk verhalen op te sparen, want tijdens de Spelen krijg je de hoofdrolspelers vaak niet uitvoerig te spreken.



'Het interview met Anema legden we woensdag voor aan NOCNSF. Rond middernacht Koreaanse tijd stuurde de sportkoepel een reactie, inclusief de brief die destijds aan Anema is gestuurd. Daarin stonden details die Anema voor onze verslaggevers had verzwegen en die het hele verhaal deden kantelen. We hadden ineens nieuws, een reactie van NOCNSF. En dus hebben we het interview dat al klaarstond omgebouwd tot nieuwsartikel met meer nadruk op de onthullende feiten en minder aandacht voor Anema's klachten. Natuurlijk hadden we nog een dag kunnen wachten met publiceren, maar het voelt voor een journalist niet logisch om hard nieuws uit de krant te houden. De explosiviteit van het verhaal hadden we ons ook niet helemaal gerealiseerd.'