Mocht Grapperhaus zijn War on Drugs doorzetten, zullen vele boeven hem dankbaar zijn

Ik dacht juist dat we met gescheiden gebruikersruimtes voor alcohol, tabak en heroïne op de goede weg zaten, maar er zijn blijkbaar nieuwe inzichten: de minister van Justitie gaat ook de partypillenslikkers aanpakken. Toen ik dat vernam deed mijn onderbuik een high five met mijn reactionaire inborst, want ik zie inderdaad het liefst alle bezoekers van Dance Valley achter de tralies (wie niet?). Echter, ik kan me voorstellen dat clementie op zijn plaats is: zonder die drugs zou de kutmuziek die ze moeten aanhoren immers onverteerbaar zijn. Verbied eerst de dj, want wie nuchter naar Hardwell luistert ondergaat uitzichtloos en ondragelijk lijden.



Mocht Grapperhaus zijn War on Drugs doorzetten, dan zullen vele boeven hem dankbaar zijn, want bij streng beleid stijgt de drugsprijs terwijl vraag en aanbod gelijk blijven. Zelfs in landen waar de doodstraf staat op drugshandel kun je nog je shotje vinden. Drop mij op het centraal station van welke grote stad ter wereld ook, en binnen een uur vind ik een verboden roesopwekkend middel (zou trouwens een goed format zijn voor BNN: Dope Hunters!).