Het valt te bezien of een Brexit-museum, waarvoor de vroegere woordvoerder van Ukip zich beijvert, ooit een publiekstrekker zal worden. Daarvoor is toch meer nodig dan een setje mokken met de Union Jack en de inventaris van de garage van Nigel Farage, zou je zeggen. Maar een dergelijke scepsis werd zo'n vijftien jaar geleden ook geuit over plannen voor de vestiging van een DDR-museum in Berlijn: wie stelt er nu belang in de residuen van een staat die kort tevoren op de mestvaalt van de geschiedenis was gemieterd?



Inmiddels voorziet het museum al twaalf jaar in de behoeften van een wassende stroom toeristen. Die vragen zich bekommerd af waarom de DDR veel mensen ooit een goed idee leek. Misschien zal ook het Brexit-museum zijn bestaansrecht ooit aan een mislukt experiment ontlenen.