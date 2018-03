Misschien kunnen we het na woensdag even over die merkwaardige russofilie hebben

Eindelijk was het zover. Rotterdam, of '010' zoals de inwoners vermoedelijk zelf zouden zeggen als ze in een net iets kleinere, minder mooie stad zouden wonen, mocht in de aanloop naar de verkiezingen het genoegen proeven eens volop in de schijnwerpers te staan. Natuurlijk was Joost Eerdmans blij dat het 'linkse Islamitische blok' geklapt was, nadat Nida-voorman El Ouali weigerde afstand te nemen van een oud tweetje waarin Israël gelijk werd gesteld aan IS. Maar de Leefbaar Rotterdamlijsttrekker, een man zo bang dat hij permanent een veiligheidsbril draagt, was er niet gerust op.