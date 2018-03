Miljardairs kunnen ongehinderd hun gang gaan, er wordt hun geen strobreed in de weg gelegd

Jeff Bezos, meldde de Volkskrant woensdag op gezag van de jaarlijkse lijst van superrijken van Forbes, is de eerste mens die meer bezit dan 100 miljard dollar, namelijk 112 miljard. Bezos begon op 5 juli 1994 in een garage in Seattle met zijn online-boekhandel Amazon - hij stak er drie ton pensioenspaargeld in. Nu heeft Bezos nog zo'n tachtig miljoen aandelen Amazon - 16 procent - en daarnaast zit zijn geld in een lange lijst van internet- en hi-tech bedrijven. En in The Washington Post, zijn eigen krant.