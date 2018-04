Milieu-organisaties richten zich vaker rechtstreeks tot het bedrijfsleven

Shell is met al zijn producten verantwoordelijk voor 1,8 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen sinds de industriële revolutie

Het is goed te begrijpen dat milieu-organisaties zich rechtstreeks tot het bedrijfsleven richten. De overheid durft vervuilende bedrijven immers vaak niet aan te pakken. Het is echter de vraag of Milieudefensie bij de rechter aan het goede adres is. De basis onder de rechtsstaat is dat een rechter toetst of de wet is overtreden. In de wet staat nergens dat een bedrijf niet mag bijdragen aan de CO2-uitstoot. Was dat wel zo, dan zou je het hele Nederlandse bedrijfsleven voor de rechter kunnen dagen.



Shell is met al zijn producten verantwoordelijk voor 1,8 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen sinds de industriële revolutie, zo is wel eens becijferd. Zo'n bedrijf mag je de consequenties van zijn handelen zwaarder aanrekenen. Maar kan van Shell worden verwacht dat ze activiteiten drastisch afbouwt als de maatschappij nog steeds snakt naar haar producten? In tegenstelling tot bij de rookindustrie wakkert Shell onze verslaving aan benzine en kerosine niet aan. Het heeft de overheid juist meermaals verzocht een CO2-belasting in te voeren.