Mijn whatsappgroep kijkt met belangstelling naar Trumps auto-oorlog uit

In een besloten whatsappgroep waarin we polariserende politici bespreken (op studentikoze wijze, zeg ik er voor de zekerheid bij, voor het geval een van de groepsleden ooit politieke ambities ontplooit) en waar ik zonder permissie uit lek, kwam de vraag aan de orde hoe dat nou moet, in praktische zin, met Donald Trumps aangekondigde handelsoorlog. In een paar dagen tijd is de boel per tweet ge√ęscaleerd, wat op zich niks nieuws is, want escaleren per tweet is de moderne manier om voeling te houden met de burger.



Van voorgenomen Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, aangekondigd op donderdag ('Handelsoorlogen zijn goed, en met gemak te winnen', zegt de Amerikaanse president, want empirisch bewijs van het tegendeel is ook maar een mening), via Europese dreigementen - een halve dag later - om dan de import van bourbon, jeans en Harley Davidsons extra te belasten (niet meteen happen is een kunst die Jean-Claude Juncker niet geheel beheerst, in tegenstelling tot de Chinezen die met superieure nonchalance enkele nietszeggende woorden zeiden), naar terug hitsen dat Amerika dan paal en perk gaat stellen aan de import van Europese auto's.