Mijn grote angst is dat het 'witte zelfbewustzijn' zal zegevieren

Ik heb ze onder mijn beste vrienden. Blanken. Witten. Toch zal ik niet snel aan ze denken als blanken, en al helemaal niet als witten, omdat de vriendschap voorgaat. Ik verbeeld me dat zij op hun beurt bij een ontmoeting niet de hele tijd juichen: 'O, wat ben ik toch blank (of wit).' Omgekeerd weet ik van mezelf dat ik soms helemaal mijn gemengde afkomst vergeet, zoals je dat kan gebeuren met sleutels. We drinken samen wijn, we wisselen gegevens uit over een wederzijdse kennis, we roddelen. Het etnische verschil dringt zich dan in het geheel niet aan me op.