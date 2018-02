Mies Bouwman was de ware koningin van Nederland

Maandag overleed Mies Bouwman, die de koningin van de televisie werd genoemd maar die lange tijd de ware koningin van Nederland was. Haar overlijden werd op haar verzoek door Matthijs van Nieuwkerk bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Dat moet geen gewoonte worden, maar in het geval van Mies was het terecht. Mies Bouwman werd geboren in het licht van de tv-camera's, het was gepast dat haar sterven in hetzelfde schijnsel wereldkundig werd gemaakt.