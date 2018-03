Met zijn handelsoffensief tegen China legt Trump de vinger op de zere plek, maar de gevolgen zijn ongewis

Het probleem is dat de regering-Trump niet lijkt te beseffen hoe complex en interdependent de internationale economie is geworden

Het Westen hoopte dat China zou hervormen en zich zou openen, aldus experts, maar in plaats daarvan hervormde het en sloot het zich. Het kan dat blijven doen omdat het eenvoudig westerse bedrijven die met gulzige ogen naar de Chinese markt kijken tegen elkaar kan uitspelen. China heeft een strategie, de rest niet.



Trump legt dus de vinger op de zere plek. Het probleem is dat de regering-Trump niet lijkt te beseffen hoe complex en interdependent de internationale economie is geworden en dat Trump de internationale coalitie die China onder druk wilde zetten, zelf verbrijzelde met zijn staalheffingen. Veel bondgenoten zijn daarvan nu voorlopig gevrijwaard. Maar niemand weet hoelang, niemand kent de gevolgen van deze nieuwe zet, en deze onvoorspelbaarheid zelf kan de wereldeconomie al bedreigen.



Trump had betere wegen kunnen bewandelen om China aan te pakken, zoals meedoen aan het Aziatische handelsverdrag TPP en diplomatieke bondgenoten zoeken in plaats van dumpen. Maar het is te vroeg om te zeggen of deze maatregel het mondiale vrijhandelssysteem ondermijnt of juist het begin van een noodzakelijke correctie is.