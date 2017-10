Met Schouten als minister van Sociale Zaken moeten we een eind kunnen komen

Carola Schouten, die met vijf mannen een regeerakkoord bij elkaar onderhandelde, is blij, zo zei ze dit weekend in een mooi interview in NRC Handelsblad, met de passages in het akkoord die gaan over het helpen van mensen met schulden. Ze schreef die zelf.



Jarenlang was het haar onderwerp in de Tweede Kamer. Aandacht vragen voor kinderen die een vuurtje hadden gestookt in huis omdat ze het koud hadden; het energiebedrijf had hen afgesloten wegens achterstallige rekeningen. Zich boos maken over het gemak waarmee op krediet kan worden gekocht. Een adempauze bepleiten voor mensen die in de schuldhulpverlening zitten.