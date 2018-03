Met mijn stem wil ik zorgen dat de veiligheidsdiensten niet op achterstand gezet worden en dus zeg ik 'ja'

Dat zijn zeker bevoegdheden die inbreuk maken op de privacy. Toch werd dat in de oude en de nieuwe wet aanvaardbaar gevonden, omdat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd, die het evenwicht bewaren tussen de inzet van bevoegdheden en toezicht op die inzet. De AIVD en de MIVD zijn zich daar terdege van bewust en de toezichthouder op de diensten (de CTIVD) stelt vast dat de diensten rechtmatig opereren.



Nu was een van de belangrijkste opdrachten van de Commissie Evaluatie Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten in 2012/2013 om te beoordelen of de diensten voldoende waren uitgerust om in een tijdperk van aanzwellende informatie- en communicatiestromen hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren. De opvatting in onze commissie was dat, als je de diensten niet de juiste bevoegdheden geeft, je het paard achter de wagen spant. Wie zal later uitleggen dat we niet bereid waren de diensten, die onze samenleving moeten beschermen, met voldoende wapens het veld in te sturen?