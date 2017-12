Met het weren van vluchtelingen uit Europa is het 'probleem' niet opgelost

Donderdag: Europa is terug Komende thema's: #MeToo, De geschiedenis neemt wraak, Leve het parlement en Bescherming van de nationale economie.

Migratie is een gegeven waar een structurele oplossing voor moet worden gezocht. Wegkijken is geen optie voor wie nuchter en met medemenselijkheid naar de toekomst kijkt. Europa vergrijst nu eenmaal en heeft jonge arbeidskrachten nodig. Afrikaanse jongeren zullen hun geluk elders blijven zoeken zolang er in eigen land geen toekomstperspectief is. Desnoods met gevaar voor eigen leven, zo hebben we de afgelopen jaren kunnen vaststellen.



Met het weren van migranten en vluchtelingen uit Europa is het 'probleem' bovendien niet opgelost, maar slechts uit het zicht verdwenen. Wereldwijd is een recordaantal van 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en klimaatverandering. De animo om vluchtelingen asiel te bieden neemt steeds verder af, miljoenen mensen kwijnen derhalve weg in uitzichtloze vluchtelingenkampen in 'de regio'. Zelfs in Griekenland wachten nog steeds bijna 60 duizend vluchtelingen op hulp uit Europa. Meer dan vijfduizend mensen wereldwijd verdronken dit jaar tijdens hun wanhopige vlucht naar een beter of veiliger leven.