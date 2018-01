Met gelatenheid en veerkracht het onheil tegemoet

'Hoe was het in godsnaam mogelijk dat Rosa tussen de rails was komen te liggen', schrijft Paul Teunissen zaterdag in Het Parool in een indringend portret van een jonge vrouw, Rosa Smalen, die onder een trein komt. Of ze valt, stapt of wordt geduwd is onduidelijk.



'Rosa was helemaal gaaf gebleven,' schrijft Teunissen. Van buiten dan. Ze ligt maanden in coma, ontwaakt, leert alles opnieuw, krijgt een terugval, contacten onderhouden blijkt moeilijk. Ze komt in een kliniek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).



Haar moeder, Hank, wordt het te veel. Ze vervloekt 'het onheil dat over haar gezin was gekomen'.