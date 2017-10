Met een wolf en Faunafonds heeft de herder zijn schaapjes snel op het droge

De wolf is gemener dan de beer, vertellen Oost-Europese herders die hun schapen moeten beschermen zonder hulp van een Faunafonds. Als een beer honger heeft, neemt hij grote happen van één schaap. Als een wolf honger heeft, neemt hij kleine happen van meer schapen. Huilende wolven betekenen altijd minder inkomsten voor de herder. Hoe anders is dat in het land dat in 2015 voor één vakantievierende Duitse wolf een Operationeel Draaiboek Wolf opstelde en over een Faunafonds beschikt.



Bij dat fonds kun je wolvenschade rapporteren en per schaap een schadevergoeding opstrijken. Heeft de wolf in vier schapen zijn tanden gezet, dan kun je rustig opgeven dat zestien andere schapen getraumatiseerd zijn geraakt. Na een paar wolfbezoeken heeft een slimme herder zijn schaapjes al op het droge.