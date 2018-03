Merkels derde grote coalitie betekent op korte termijn stabiliteit, maar het is een feest voor populisten

Dit onliberale resultaat is een direct gevolg van de SPD-deelname aan Merkels regering. Als de SPD in de oppositie was gebleven, had de partij de komende vier jaar kunnen besteden aan het vernieuwen van haar platform en aanhang. Het had een sterke uitdaging kunnen zijn aan Merkel en de rechtse en linkse populisten. Een CDU/CSU-minderheidsregering zou open debat betekend hebben over alle grote beleidszaken. Het zou het publiek hebben laten zien dat politieke partijen er toe doen en dat een grote coalitie niet essentieel is.



In plaats daarvan kreeg Duitsland een regering die een set voorgekookte beleidsvoornemens zal uitvoeren, vastgelegd in een document van 170 bladzijden dat achter gesloten deuren tot stand kwam. Voornemens die meer van hetzelfde beloven.



Voor Europa betekent het dat er geen belangrijke verandering in Duitslands benadering verwacht hoeft te worden. De Franse president Macron zal geen uitgestoken hand zien om samen aan hervorming van de Europese Unie te werken, hoogstens een of twee vingers.

Het program is meer sociaaldemocratisch getint dan voorheen