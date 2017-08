Mensen slachten liever een zondebok dan het eigen falen onder ogen te zien

De aanhangers van de alt-right-beweging en zelfbenoemde neo-nazi's - de president van de VS lijkt sympathie voor deze bewegingen op te brengen - riepen zaterdag in Charlottesville: 'Jews will not replace us.' (Joden zullen ons niet vervangen.) Kennelijk is het prima te worden vervangen door robots of andere witte mensen.



De angst, nauwelijks te onderscheiden van een minderwaardigheidscomplex, te worden vervangen door zogenaamde ondermensen is het geheim van het relatieve succes van dergelijke bewegingen. Ondermensen zijn joden, moslims, zwarten, socialisten, liefhebbers van Hegel, of een combinatie van deze.