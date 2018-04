Menselijke solidariteit met en het verdedigen van de mensenrechten van wie dan ook, daar gaat het om in deze wereld

Misschien is het niet mijn recht om mensen in te delen naar religie. Vooral als ze dat, zoals ikzelf, niet willen of weigeren hun identiteit te beperken tot hun religieuze dimensie. Maar hier wil ik dat wel doen, want twee mensen die ik heb ontmoet, hebben me geholpen een bredere kijk op de mensheid te ontwikkelen. De eerste is een jonge Franse vrouw, de vriendin van mijn broer die in Parijs woont. Hij vertelde me dat zij samen bij mij op bezoek zouden komen. Ik voelde me onzeker toen hij vertelde dat zijn vriendin joods is. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een joodse persoon ging ontmoeten.



Ik kom uit een land waar joden fysiek afwezig zijn. Ze zijn echter wel aanwezig als negatieve en vreemde verhalen. Bijna alle Syriërs hebben in Syrië al decennialang niemand die zich identificeert als jood ontmoet of meegemaakt, bijvoorbeeld op hun werk. In Syrië leven moslims, christenen, yezidi's, en vroeger ook joden; in grote steden als Aleppo en Damascus waren er 'joodse wijken'. Maar waar zijn deze mensen naartoe gegaan? Misschien, zoals men zei, emigreerden ze naar Israël of de Verenigde Staten.