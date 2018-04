Menigmaal zoop ik mij klem in houten havenkroegjes als de Cubanito, de Farol en Chico.

Ik stond in een hoekje met mijn plastic beker ­caipirinha en wilde dood

Eens per jaar wordt het strand van Fuseta overspoeld door millennials, tijdens het Pé na Terra-­festival: hippieshit met didgeridoedels, trommelaars, vuurspuwers, ranzige wiggers en huppel­kutjes. Vorig jaar dansten honderden Brasileiras in minirokjes tot het ochtendgloren lambada's. Ik stond in een hoekje met mijn plastic beker ­caipirinha en wilde dood.



Op de plaatselijke godsakker (waar men tegen een fatsoenlijk bedrag de muur of de grond ingaat) heb ik reeds een praalgrafje gereserveerd. De aan­palende Carmo-kerk kunt u gerust overslaan, nadat u mij heeft bezocht.



Om de hoek woonde Gaspar Corte-Real, de ontdekker van Newfoundland. Fuseta is de bakermat van de kabeljauwvisserij. Op YouTube staat The ­Lonely Dorymen, de indrukwekkende film die George Sluizer in 1967 over die woeste zeebonken maakte voor National Geographic.