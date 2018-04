Meer geld voor de zorg, maar waar is de empathie?

Achter mijn espresso zie ik opeens twee Hugo's in het NOS-journaal. Met 'waardigheid en trots' presenteerde minister Hugo vorige week een plan voor verbetering van de zorg in verpleeghuizen. Hij keek er bij alsof hij helemaal niet in zijn maag zat met die 2,1 miljard die hij door een trucje van zijn voorganger voor die zorg had moeten uittrekken. Terwijl hij een dag eerder had besloten dat politici en niet het Zorginstituut moeten bepalen waaraan hij geld moet besteden maar nu was het blijkbaar feest. De andere Hugo, sportjournalist en veroorzaker van het idee dat de huidige zorg om te huilen zou zijn, zat erbij alsof hij voor straf al dat geld zelf had moeten ophoesten.