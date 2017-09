Meer enthousiasme over Nederlandse landschap en popmuziek is op zijn plaats

Daar gaat je rust?

De Veluwe vreest het einde van de rust. In de krant een hele column gewijd aan een lawaaivluchteling (O&D, 27 september (+)). In Ten eerste (+) zien we actievoerders uit Hoenderloo op een foto van bijna een halve pagina hun reactie op borden presenteren: GELUL staat daar groot in de krant.



Boosheid en schreeuwen verstoort de genuanceerde uitleg door de deskundigen op de informatieavond in Apeldoorn. Enige feiten over hoe erg die rust verstoord gaat worden.



Tot 2023 (komt er een nieuwe indeling voor het luchtruim) maximaal 5.000 vertrekkende vliegtuigen.



Stel dat 70 procent naar het zuiden vertrekt: 3.500 vliegtuigen.



Deel dat door honderd dagen per jaar dat vakantievluchten vertrekken.



Dan kom je uit op 35 vliegtuigen per dag.



Die vliegen vanaf Wezep naar iets onder Apeldoorn, niet door stiltegebied maar parallel aan de A50.



Dat is de grootste lawaaiproducent in die (wijde) omgeving.



Onder Apeldoorn splitst de route zich in vier vertakkingen.



Een daarvan komt over stil Hoenderloo.



Wellicht twaalf op een dag, 1.800 en veelal 2.700 meter hoog.



Als er meer dan honderd dagen per jaar wordt gevlogen dan zijn deze aantallen nog lager.



Nieuwe bordjes graag!!



Gerard Groen, Terwolde (vlak bij Apeldoorn)