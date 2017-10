May struikelt voort, Britten en Brussel blijven in onzekerheid

Johnson had de afgelopen dagen ferme taal uitgeslagen over het onderwerp waarover May niet wilde spreken: de Brexit. Op het congres in Manchester bond de harde brexiteer in, met zijn niet al te geloofwaardige verzekering dat hij voor 'honderd procent' achter de premier stond.



Voor de buitenwacht werd in Manchester de goede indruk die May in Florence had achtergelaten, weer uitgewist. Daar had ze een verzoenende toon aangeslagen in de richting van de onderhandelaars van de Europese Unie. Ze erkende dat er na maart 2019 een overgangsperiode nodig zal zijn, waarin de huidige EU-regelgeving, inbegrepen het vrije verkeer van personen, voor het VK van toepassing zou blijven. Ook in financieel opzicht deed May in Florence belangrijke concessies door te beloven gedane toezeggingen te honoreren.