Max Pam: Ik had vijftien jaar geleden veel meer geluk dan Appie Nouri

Volgens Midas Dekkers is sporten eigenlijk nergens goed voor, en topsport zelfs gevaarlijk en slecht voor de gezondheid

Het is niet iets dat specifiek ouderen overkomt. Het komt ook voor bij jongeren en zelfs bij goed getrainde atleten. In deze krant las ik dat het 23 sporters treft op de 1 miljoen. Dat lijkt weinig, maar het is nog altijd ruim twee keer zo veel als bij jongeren die niet aan sport doen. Zulke cijfers zouden je aan het denken moeten zetten.



Tien jaar geleden schreef Middas Dekkers het intrigerende boek Lichamelijke oefening. Daarin betoogt hij, kort samengevat: bewegen zoals wandelen en fietsen is oké, sporten is overdreven en eigenlijk nergens goed voor, terwijl topsport gewoon gevaarlijk is en slecht voor de gezondheid. De wielrenners die dagelijks in de Tour de France over het plaveisel tuimelen, kunnen over dat laatste meepraten. Voetballers trouwens ook, want in de eredivisie loopt vrijwel geen speler rond die niet aan knie of hamstring is geopereerd. En dan heb ik het nog niet eens over boksen of over het joggen, dat helemaal een aanslag is op hart en gewrichten. Van fitnessen was Dekkers evenmin een groot voorstander, als ik het mij goed herinner. Je moet, geloof ik, een jaar lang onafgebroken op een loopband hollen om een jaar ouder te kunnen worden, dus tel uit je winst. Ik chargeer misschien een beetje, maar in grote lijnen was de boodschap duidelijk.