Max Pam: Hoe gaat het met de partij van Alexander Betuttelmans?

De rest is gewoon eromheen kletsen. Verder is Ollongrens ferme houding inzake nepnieuws gewoon betuttelende lariekoek en was de Dales-rede die ze onlangs uitsprak intellectueel ook beneden elk peil.



Martin Sommer liet in deze krant al zien dat D66 zonder het te beseffen op verschillende dossiers de partij van de bevoogding en de bedilzucht is geworden. Dat D66 in haar bestrijding van racisme en fascisme - dood aan het faksisme, kameraad! - nog het meest op de oude CPN is gaan lijken, zie je heel goed in de Amsterdamse gemeenteraad. Daar is D66 druk doende met het wezenloos uitschelden en uitsluiten, geheel vergetend dat op nummer 8 van haar eigen lijst iemand staat (Yassmine el Ksaihi) met een hoofddoek, die nog niet zo heel lang geleden homoseksualiteit als een zonde beschouwde, al krabbelde ze daar later over terug.



En dan speelde de partij ook nog een bedenkelijke rol toen er in de stad een poster dreigde te worden opgehangen waarop je ziet hoe een moslim en een jood elkaar kussen.

Als een partij het referendum decennialang heeft verdedigd, dan kun je het niet na één keer afschaffen om geen andere reden dan dat de uitslag je niet zo is bevallen