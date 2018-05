Marx was niet origineel en waaide mee met de heersende wind

Giro en Israël

Ongenuanceerd stuk van Bert Wagendorp over de Giro in Israël (Ten eerste, 5 mei), met name door het land over een kam te scheren met Qatar en Rusland, waar net Nalvany is gearresteerd.



Natuurlijk is er van alles mis in Israël, echter, het is een democratie, de minister-president kan worden vervolgd wegens corruptie, er is een florerende lgbt-gemeenschap, er kan worden gedemonstreerd en het land is al vanaf zijn oprichting in 1948 in overlevingsmodus (en was met een zachte opstelling allang van de kaart verdwenen). Ik praat het onrecht dat de Palestijnen is en wordt aangedaan niet goed, maar er is wel degelijk ook een normaal, sociaal en genuanceerd beeld van Israël dat het verdient om ook eens belicht te worden.



Marco Bes, Amsterdam