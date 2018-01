Martin Sommer over het gebrek aan belangstelling voor de lokale politiek

Van de burgers wil 70 procent dat de burgemeester rechtstreeks wordt gekozen, en dat al decennia lang

En vooral: de kiezer wordt niets gevraagd. Lees hierover Niet de kiezer is gek van politicoloog Tom van der Meer. De grote partijen CDA, VVD en PvdA zijn geweldig verzwakt. De kiezer volgt allang niet meer trouwhartig, maar is assertief geworden. Wie niet presteert, wordt afgerekend in het stemhokje. Het antwoord van de gevestigde partijen is altijd dat het aan de 'wispelturige' kiezer ligt en dat die dus minder te vertellen moet krijgen, bijvoorbeeld met een k iesdrempel. In het voordeel van de gevestigde partijen, uiteraard. Op lokaal niveau denkt men 'de kloof' te bestrijden met nieuwe vormen van burgerparticipatie, die allemaal gemeen hebben dat er geen kiezer aan te pas komt. Want kiezers zijn cynisch en zeggen vooral nee.



Een fraai voorbeeld stond vorige week in het blad Binnenlands Bestuur. Om 'politiek gedoe in de raad' tegen te gaan, is er een nieuwe methode. Die wordt consent genoemd in plaats van consensus. Er zal wel een adviesprijskaartje aan hangen. Onder leiding van 'bruggenbouwers' gaan de raadsfracties op zoek naar gezamenlijkheid, naar wat ze bindt. Met als doel een programma waar iedereen zich in kan vinden. Van belang is 'gezamenlijk het proces in te gaan. Begin op tijd, al voor de verkiezingen.' Al voor de verkiezingen beginnen aan het volgende college-akkoord. Dat is nou een briljant idee, ik heb gratis nog een beter. Helemaal geen verkiezingen.