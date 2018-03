Martin Sommer: 'Met die meneer Fawaz is het langzamerhand wel mooi geweest'

Veertien jaar later zijn we bitter weinig opgeschoten, in elk geval met Fawaz. Hij is nog dezelfde Fawaz als toen, spreekt nog altijd geen Nederlands. Wel is hij inmiddels afgezet als imam, is zijn boekwinkel gesloten en heeft hij een gebiedsverbod. Allemaal tevergeefs, want zijn vervoermiddel heet Facebook. Daarop zette hij twee maanden geleden zijn preek waarin hij Aboutaleb ervan beschuldigde een slechte moslim te zijn. Aboutaleb zelf is veertien jaar later een succesvol burgemeester en rolmodel voor Marokkaanse Nederlanders die verder willen. Het rolmodel moet wel al heel lang worden bewaakt. Aboutaleb is een gelovig moslim en verklaarde tien jaar geleden in de Volkskrant dat hij niet meer in de moskee durft te komen. 'Zo simpel is het', zei hij. 'Je durft gewoon niet meer.'



Treurig is dat. Of liever, onacceptabel. Van de week debatteerde de Kamer over Fawaz zijn preek. Minister Grapperhaus (Justitie) gaf blijk van zijn walging. Maar helaas kon Fawaz niet worden aangepakt. Zoals gebruikelijk komen er uit de hoek van arabisten en islamkenners sussende geluiden. Die preek van Fawaz was helemaal geen uitnodiging om Aboutaleb een kopje kleiner te maken en Fawaz zelf zou een marginale figuur zijn. Dit is de boodschap in de week dat in Frankrijk de doden van twee terreuraanslagen worden begraven. In elk geval kan Aboutaleb niet over straat en vraag ik me met Lodewijk Asscher af of justitie en minister Grapperhaus voldoende hun best doen.