Martin Sommer: Maskers af op Twitter en Facebook - het schelden en trollen zal dan na een week zijn afgelopen

Macron: liefst een verbod... Wie vooraf fatsoeneert, vermoordt het vrije woord

In Nederland zijn we minder ver. Er wordt veel gepraat over Russische trollen en nepnieuwsaanvallen maar de praktijk gaat vooral over pesten, schelden en bedreigen en dan met name op Twitter. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft gesprekken gevoerd met Twitter en Facebook. Die zeggen het probleem te zien en bereid te zijn. Tot wat precies weten we nog niet. Er is allerlei onderzoek, van de Autoriteit Consument en Markt ACM, van het CPB en de Universiteit Leiden. Betrokkenen zeggen dat het ingewikkeld is. Enerzijds is er de meningenvrijheid, aan de andere kant het recht op privacy, en ook moet er wat gebeuren aan de bedreigingen en het trolmatige gevaar voor de democratie.



Is het zo ingewikkeld? De Duitsers schoten al een paar keer in eigen voet. Een tweet van de Duitse minister Maas van Justitie bleek door Twitter verwijderd, omdat hij de omstreden denker Sarrazin (van Deutschland schafft sich ab) een 'idioot' had genoemd. Een satirische site was compleet geblokkeerd. De theorie is het redden van de democratie van de Russen, de praktijk het tegenhouden van onwelgevallige uitingen. Van internet heb ik niet zoveel kaas gegeten maar deze gang van zaken lijkt me nogal ouderwets.