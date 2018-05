Martin Sommer: Amnesty negeert zorgen onder bevolking over immigratie

Dat Nazarski niet uitblinkt in zelfbespiegeling, was me al opgevallen bij het interview dat Volkskrant-confrère Rob Vreeken met hem had (katern Opinie, 21 april). De vraag was of de 50-jarige jubilaris zichzelf niet boven het hoofd was gegroeid. De burgerrechten waarvoor oorspronkelijk werd geijverd, zijn in de loop der jaren verbreed tot sociaal-economische rechten, en dan met name voor vluchtelingen en migranten. Nam Amnesty niet te veel hooi op zijn vork?



Goede vraag. Het antwoord bekoorde me minder. Ze hadden er goed over nagedacht, zei Nazarski, natuurlijk was bevrijding uit de armoede een mensenrecht. En ook al was er een 'ngo-monitor' geweest waaruit bleek dat de aanhang van Amnesty tanende was, Nazarski sliep er geen seconde minder om. 'Stagnatie? Flauwekul.'



Nazarski heeft precies het grote gelijk waar zijn opgestapte collega op doelde. Toch weet ook de voorzitter van de Nederlandse afdeling best dat er wat gaande is. Ruim een jaar geleden vroeg de organisatie onder anderen mij om mee te doen aan een toekomstverkenning van de internationale toestand. Dat was uiteraard koffiedik kijken. Maar uit de later opgestuurde 'Horizonscan 2017-2019' bleek dat de meeste geïnterviewden somber waren over het vooruitzicht. Economische onzekerheid, toenemend nationalisme, stijgende migratiedruk. Bij elkaar beloofde het klimaat er voor Amnesty niet op vooruit te gaan. Eén geïnterviewde oordeelde: 'We are on the verge of darkness.' De Turkijedeal waarmee migranten aan de grens van Europa worden tegengehouden, gold als angstwekkend voorbeeld. Amnesty zag zich terzijde geschoven, de voormalige consensus over mensenrechten was bezig te verdampen.