Marks Missing Memory Method: effectieve hulp bij het vergeten van psychisch leed

Vreemde vogels

De regering is ongemerkt, zonder verkiezingen, overgegaan in het kabinet Shell-Unilever. En in de Kamer hebben we er opeens een struisvogel bij. Buma antwoordt op de vraag of hij de memo's herkende van de formatie, dat hij ze bewust niet heeft gelezen voor het Kamerdebat. Nu hoeft hij niet te liegen of zich te verschuilen achter de leugens van Wiebes en Rutte. Rutte is een paradijsvogel (kijk mij eens hoe handig ik mij er weer uitpraat en hoe trots ik hier op ben). Het lijkt er steeds meer op dat deze vreemde vogels denken dat alle Nederlandse kiezers gek zijn. Het wordt tijd dat ze uitvliegen, het is voorjaar.



Jan Smids, Groningen