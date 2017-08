Mario Draghi kan de rente niet eeuwig laag houden - en zelfs nu profiteert niet iedereen ervan

Door de crisis op de Nederlandse woningmarkt duurde de recessie in Nederland langer dan elders

Toch kunnen we niet te hard juichen. Het is goed om te beseffen dat grotendeels sprake is van een inhaalslag. Tussen 2011 en 2014 presteerde de Nederlandse economie uitzonderlijk slecht. Door de crisis op de Nederlandse woningmarkt duurde de recessie in Nederland langer dan elders. De huizenverkoop stortte in en er werd amper nog geïnvesteerd in nieuwe en bestaande huizen. Nu worden veel van die investeringen alsnog gedaan.



Het is daarom niet reëel om te verwachten dat de groei op het huidige peil zal blijven. Als iedereen die tussen 2011 en 2014 noodgedwongen niet verhuisde straks zijn nieuwe huis heeft betrokken, zal de groei afzwakken.