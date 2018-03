Mannen, sta óók op voor gelijkwaardigheid

Ook bij Nederlandse media is er nog steeds sprake van een glazen plafond, een loonkloof en seksisme op de werkvloer

De cijfers. In Pakistan is 36 procent van alle mensen in het nieuws een vrouw. In DR Congo is dat 30 procent en in Bangladesh 18 procent. En dan Nederland. Hier zien en horen we vrouwen en levert dat een aandeel op van 21 procent. Dat cijfer is bijna niet veranderd sinds het Global Media Monitoring Project over gender in 1995 begon met meten. Net iets meer dan in Bangladesh, maar minder dan in Congo of Pakistan. Of kijk naar het percentage vrouwen in het Genootschap van Hoofdredacteuren: 22 procent. Met deze cijfers bungelen we tussen de landen waar in onze perceptie de gelijkwaardigheid veel minder is. Ook bij Nederlandse media is er nog steeds sprake van een glazen plafond, een loonkloof en seksisme op de werkvloer, zo blijkt uit allerlei onderzoek.



En, als we ons niet schamen voor deze nare cijfers, er komt nog wat bij: áls vrouwen en minderheden al 'in beeld' komen, dan zien we ze in stereotype 'vrouwenrollen'. Dat is al even slecht als ondervertegenwoordiging. Stereotypen en heersende 'normen' hebben invloed op keuzes van carrières en persoonlijke levens van vrouwen én mannen. Wie nooit een vrouwelijke expert in de media hoort of ziet over politiek, economie of technologie, kiest minder snel een carrière in die richting. Mannen zien we meestal als leiders op hun vakgebied, professionals, waarbij het bijna nooit over hun uiterlijk of hun vaderschap gaat. Om dat scheve beeld weg te nemen hebben vrouwen en mannen elkaar nodig.