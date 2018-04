Mag ik zelf nog uitmaken hoe ongezond ik wil leven?

Bij de opkomst van de antirookbeweging, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, leek het de krant raadzaam als tegengeluid een pro-rokenartikel te publiceren. Dat roken slecht is en de tabaksindustrie alles verdoezelt, was al sinds begin jaren zestig bekend. Twintig jaar later groeide het maatschappelijk verzet, onder meer dankzij de Club van Actieve Niet-rokers (CAN) die zich nu Clean Air Nederland noemt. Deze CAN bereikte onlangs dat rookruimtes in de horeca worden gesloten.