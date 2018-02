Mac van Dinther wil dat de vleeseter betaalt en niet de gemeenschap

Er staat een olifant in de kamer van het klimaatakkoord van het kabinet-Rutte III. Of liever een koe, een varken en een kip. Het kabinet dat als 'groenste ooit' de geschiedenis in wil gaan, zet alles op alles om het klimaatakkoord van Parijs (40 procent minder CO2-uitstoot in 2030) te halen.



Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes heeft zes overlegtafels in het leven geroepen die zich moeten buigen over maatregelen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er wordt onder meer gesproken over CO2-opslag onder de grond, slimmer landgebruik, elektrische auto's, windparken op zee, sluiting van kolencentrales en zuiniger kantoren. Wat ontbreekt in dit rijtje? Vlees.

Een derde van alle klimaatbelasting wordt veroorzaakt door de productie en consumptie van voedsel