Maak Amerika groot met immigranten - zoals met de oprichter van Whatsapp

Wat maakt een land werkelijk geweldig? In elk geval niet de omvang. Rusland is 56 keer zo groot als Italië en heeft meer dan twee keer zoveel inwoners. Toch is de Italiaanse economie met al haar problemen 44 procent groter dan die van Rusland.



Het is ook niet alleen de productie. Het bruto binnenlands product van China zal misschien uiteindelijk dat van Amerika overtreffen. Toch is het Chinese bbp per hoofd van de bevolking lager dan dat van Mexico, zodat China een rijk land is met een relatief arme bevolking.