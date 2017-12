Lichte of zware mishandeling door Eurlings? Een heer doet zoiets niet

Brief van de dag: Een heer doet zoiets niet

Er wordt nogal wat aandacht geschonken aan de mishandeling van zijn ex door Camiel Eurlings. Nu heeft de atletencommissie van NOCNSF een brief gestuurd aan Camiel Eurlings. De commissie, onder leiding van oud-atleet Chiel Warners, wil over de inhoud geen uitlatingen doen. Ze laat het bij de mededeling dat ze staat voor transparantie en een veilig sportklimaat. Eurlings trof eerder een schikking. Is het nu een lichte of een zware mishandeling? Ik ben van mening dat dat helemaal niet relevant is. Er is mishandeld en een heer doet zo iets niet. En daarmee heeft hij zich volledig gediskwalificeerd, en zou hij dus geschorst moeten worden door het IOC. Die organisatie staat toch onder andere voor fair play. Dat meneer Eurlings in het openbaar geen verklaring aflegt over een zaak die al jaren loopt, maar zich verstopt achter zijn advocaat, is ook geen sterk punt.



Sjeng Vaessen, Elsloo (L)