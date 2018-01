Lezersbrieven: 'Wie zegt dat Baudet geen bidet heeft?'

Persoonlijke hygiëne

Als 'Indo' kan ik mij helemaal aansluiten bij de mening van Heere Heeresma jr. Persoonlijke hygiëne vinden wij uiterst belangrijk en we vinden de 'Hollanders' eigenlijk maar viezeriken. Wel de ramen en stoep blinkend schoon, maar het eigen lichaam ho maar. Adriaan van Dis heeft enige tijd geleden bij De Wereld Draait Door een en ander uitvoerig uitgelegd inclusief het gebruik van - altijd! - de linkerhand.



Mijn eigen flessen heb ik geruime tijd geleden vervangen door een 'kontspuiter' (soort kappersdouche). Toiletpapier gebruik je erna om een en ander droog te deppen. Op vakantiereizen door Europa check ik in het hotel direct of er in de badkamer een bidet staat. Zo ja, blij! Zo neen, dan heb ik altijd 2 plastic flesjes bij me.



Op reis door Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en sommige Afrikaanse landen heb ik geen probleem. Moslims wassen zich ook; zelfs bij de meest eenvoudige toiletten heb je altijd een kraan plus bakje of plastic steelpannetje. Midden- en Zuid-Amerika is een ramp, maar dat los ik net zo op als in Europa.

Didi van Maanen, Heerlen